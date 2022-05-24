Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:25

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel'in keyfi yerinde! Siyah bikinisiyle havuz başından paylaştı güzelliğine övgüler yağdı!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçen haftalarda sonlandırmıştı. Sürpriz ayrılık sonrası pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Geçen günlerde Hamdi Alkan'ın soyadını kaldırmak için girişimlerde bulunduğu haberleriyle gündeme gelen Görgüzel, son olarak tatil sezonunu açtığı anları Instagram hesabından paylaştı. Havuz başında siyah bikinisiyle poz veren Selen Görgüzel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.