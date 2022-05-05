Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

AŞK KADINIYIM

Hamdi Alkan'la 8 yıllık evliliği biten Görgüzel "Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Doğru zamanda karşıma birisi çıkarsa âşık olurum" dedi. İddialı elbisesiyle de dikkat çeken şarkıcı, "Kıyafetim benim için normal ama size iddialı gelebilir. Gülşen bu konuda çok doğru yapıyor. Ama ben birilerine cesur demeden önce de cesurdum. Beni Gülşen'le kıyaslamayın" dedi.

Selen Görgüzel, yeni aracından bornozuyla indi ve hızlıca mekana giriş yaptı.