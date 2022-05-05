Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamdi Alkan'dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 15:02

Hamdi Alkan'dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülenen Görgüzel, 1 milyon TL'lik yeni aracıyla dikkat çekti. Selen Görgüzel'i bornozuyla görenler adeta şaştı kaldı!

Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

Selen Görgüzel önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı.

Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

Mekana yeni aldığı 1 milyon lira değerindeki Opel Crossland marka aracıyla gelen Görgüzel, sahne öncesi sorularını yanıtladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

Hamdi Alkan'la ayrılırken Boşanma Protokolü gereği kendisine verilen 2005 model otomobili satan Görgüzel'e "Onu satıp bu aracı mı aldınız" diye soruldu.

Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

Şarkıcı, "Bu aracın onunla bir ilgisi yok. O araç prosedür gereği bana geldi ve gitti. Bunu yeni aldım, kredisini ödüyorum. İki haftaya kadar da yeni bir araç alacağım" dedi. Görgüzel'in yeni aracının 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

AŞK KADINIYIM

Hamdi Alkan'la 8 yıllık evliliği biten Görgüzel "Kendimi aşka kapamadım. Ben aşk kadınıyım. Doğru zamanda karşıma birisi çıkarsa âşık olurum" dedi. İddialı elbisesiyle de dikkat çeken şarkıcı, "Kıyafetim benim için normal ama size iddialı gelebilir. Gülşen bu konuda çok doğru yapıyor. Ama ben birilerine cesur demeden önce de cesurdum. Beni Gülşen'le kıyaslamayın" dedi.

Selen Görgüzel, yeni aracından bornozuyla indi ve hızlıca mekana giriş yaptı.

SON DAKİKA