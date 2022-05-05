Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel lüks aracından bornozuyla indi görenler şaştı kaldı!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Önceki akşam Kuruçeşme'de görüntülenen Görgüzel, 1 milyon TL'lik yeni aracıyla dikkat çekti. Selen Görgüzel'i bornozuyla görenler adeta şaştı kaldı!