Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:19

Hamdi Alkan'dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Kuruçeşme'de görüntülenen Görgüzel, 1 milyon TL'lik yeni aracıyla dikkat çekmişti. Son olarak ise Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi. Ancak hesabı mavi tik'li olduğu için isim üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmedi. Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi.