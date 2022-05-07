Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hamdi Alkan'dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!
Giriş Tarihi: 07.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 07:19

Hamdi Alkan'dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandıran şarkıcı Selen Görgüzel, her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan ile boşanmasının perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan, öpüşme sahnesinin evliliğini bitirdiği konuşulan Selen Görgüzel; eski eşinin boşanırken kendisine verdiği 2005 model otomobille de gündem olmuştu. Kuruçeşme'de görüntülenen Görgüzel, 1 milyon TL'lik yeni aracıyla dikkat çekmişti. Son olarak ise Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi. Ancak hesabı mavi tik'li olduğu için isim üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmedi. Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi.

ÖMER KARAHAN
Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'dan boşanınca Instagram'da kullandığı eşine ait Alkan soyadını hesabından kaldırmak istedi.

Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!

Ancak hesabı mavi tik'li olduğu için isim üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmedi. Eğer ismini değiştirirse mavi tik özelliğini kaybedeceğini öğrenen oyuncu, Instagram'a e-mail atarak soyadı için çözüm üretmelerini istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!

Görgüzel, etkileşimi, profili, takipçi sayısı yüksek hesap olduğu için hesabını kapatmak istemiyor.

Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!

Bu durum boşanan birçok kadın için de sorun teşkil ediyor.

Hamdi Alkan’dan tek celsede boşanan Selen Görgüzel’in yeni hamlesi!

Öte yandan; Selen Görgüzel önceki akşam Kuruçeşme'de sahne alacağı mekana girerken objektiflere yansıdı.

SON DAKİKA