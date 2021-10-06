Hamdi Alkan’ın oyuncu kızı Zeynep Alkan köpek balıklarıyla yüzdüğü videosu ile sosyal medyayı salladı!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan cesaretini konuşturdu! Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı cesur video ile büyük beğeni topladı. 22 yaşındaki Zeynep Alkan, şu sıralar Hollandalı sevgilisi Wesley Obis ile Maldivler'de tatil yapıyor. Wesley Obis ile birlikte Maldivler'de deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Zeynep Alkan, sualtına merak sardı. Korkusuzca köpek balıklarıyla yüzen Zeynep Alkan'ın videosu sosyal medyayı salladı... İşte düzgün fiziği ile de övgüleri toplayan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın köpek balıkları ile yüzdüğü o anlar...