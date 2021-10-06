Zeynep Alkan köpek balıklarıyla yüzdü, sosyal medyada yorum yağdı | Video

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün 22 yaşındaki kızları Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Obis ile Maldivler'de tatil yapıyor. Maldivler'de deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Zeynep Alkan, sualtına merak sardı.