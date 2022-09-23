Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Hamilelik bu kadar mı yakışır" 4 aylık hamile Hazal Kaya'dan yeni pozlar!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:26

"Hamilelik bu kadar mı yakışır" 4 aylık hamile Hazal Kaya'dan yeni pozlar!

Hazal Kaya ile oyuncu eşi Ali Atay şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çiftten geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Kız bebek bekleyen Hazal Kaya ile Ali Atay isim olarak da Leyla'ya karar verdi. 4 aylık hamile Hazal Kaya, yeni paylaşımıyla beğeni topladı. Lila elbisesi ile yüzü olduğu markanın gecesinde boy göstren Hazal Kaya'nın karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı. Hazal Kaya'nın pozlarına "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumları geldi.

Hamilelik bu kadar mı yakışır 4 aylık hamile Hazal Kaya’dan yeni pozlar!

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Hamilelik bu kadar mı yakışır 4 aylık hamile Hazal Kaya’dan yeni pozlar!

Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, evlendiği yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hamilelik bu kadar mı yakışır 4 aylık hamile Hazal Kaya’dan yeni pozlar!

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.

Hamilelik bu kadar mı yakışır 4 aylık hamile Hazal Kaya’dan yeni pozlar!

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, kız bebek beklediğini müjdelemişti. Kız bebek bekleyen Hazal Kaya son paylaşımı ile hayranlarına bir sürpriz daha yaptı.

Hamilelik bu kadar mı yakışır 4 aylık hamile Hazal Kaya’dan yeni pozlar!

Belirginleşen göbeği ile poz veren Hazal Kaya doğacak bebeklerine verdikleri ismi açıkladı.

SON DAKİKA