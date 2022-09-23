Giriş Tarihi: 23.09.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 09:26

"Hamilelik bu kadar mı yakışır" 4 aylık hamile Hazal Kaya'dan yeni pozlar!

Hazal Kaya ile oyuncu eşi Ali Atay şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çiftten geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Kız bebek bekleyen Hazal Kaya ile Ali Atay isim olarak da Leyla'ya karar verdi. 4 aylık hamile Hazal Kaya, yeni paylaşımıyla beğeni topladı. Lila elbisesi ile yüzü olduğu markanın gecesinde boy göstren Hazal Kaya'nın karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmadı. Hazal Kaya'nın pozlarına "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumları geldi.