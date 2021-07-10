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Haberler Galeri Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! "Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış"
Giriş Tarihi: 10.07.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 12:04

Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! "Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış"

"Çok Güzel Hareketler 2" programı ile yıldızı parlayan, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde 'Tako' karakterine hayat veren oyuncu Hamza Yazıcı, şu sıralar sevgilisi ile tatilde. Hamza Yazıcı, önceki gün sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülendi. İlişkisi hakkında konuşan Hamza Yazıcı "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı. Aşkın ortaya çıkmasının ardından Yazıcı, sevgilisi ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti.

Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

"Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ile şöhreti yakalayan ve şimdilerde 'Camdaki Kız' dizisinde 'Tako' karakterini oynayan Hamza Yazıcı, tatil sezonunu açtı.

Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

Dizisi sezon finali yapan oyuncu, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'ya gitti.

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Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

Hayatında her şeyin yolunda olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Camdaki Kız sezon arası verdi. Biraz tatil yapıp İstanbul'a döneceğim" dedi.

Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

"O BANA YÜRÜDÜ BEN DE KOŞTUM"

Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı, "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı.

Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış

"UMARIM SİZİN AİLELERİNİZE DE BÖYLE YORUMLAR YAPILIR"

Sosyal medya hesabından çirkin sevgilisi Forbes'e gelen çirkin mesajları ifşa eden Hamza Yazıcı, "Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır" diyerek isyan etti.

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