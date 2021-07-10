Giriş Tarihi: 10.07.2021 12:02Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 12:04
Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! "Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış"
"Çok Güzel Hareketler 2" programı ile yıldızı parlayan, şimdilerde "Camdaki Kız" dizisinde 'Tako' karakterine hayat veren oyuncu Hamza Yazıcı, şu sıralar sevgilisi ile tatilde. Hamza Yazıcı, önceki gün sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı'da görüntülendi. İlişkisi hakkında konuşan Hamza Yazıcı "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı. Aşkın ortaya çıkmasının ardından Yazıcı, sevgilisi ile fotoğraflarına gelen çirkin mesajları ifşa etti.