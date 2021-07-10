Hamza Yazıcı sevgilisine sosyal medyadan gelen çirkin mesajlara ateş püskürdü! "Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış"

"O BANA YÜRÜDÜ BEN DE KOŞTUM"

Şenay Forbes ile ilişkisi hakkında da konuşan Hamza Yazıcı, "Bana 'sempatiksin' diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum" ifadelerini kullandı.