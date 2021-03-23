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Haberler Galeri Hande Erçel bebek açıklaması ile hayranlarını heyecanlandırdı "İnşallah Mavi'ye benzer"

ile hayranlarını heyecanlandırdı "İnşallah Mavi'ye benzer"

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak adı yakışıklı iş insanı ile aşk yaşadığı haberlerine karışan Hande Erçel sessizliğini korurken yaptığı son açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı. Katıldığı programda bebek açıklamasında bulunan Hande Erçel çocuk sahibi olmak istediğini belirterek "İnşallah Mavi'ye benzer" dedi. Ablası 'in kızı 'nin de kendisine benzediğini söyleyerek ona olan sevgisini dile getirdi. İşte ile beğeni yağan pozları...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 15:22
Hande Erçel bebek açıklaması ile hayranlarını heyecanlandırdı İnşallah Mavi'ye benzer

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.

Hande Erçel bebek açıklaması ile hayranlarını heyecanlandırdı İnşallah Mavi'ye benzer

Son olarak adı yakışıklı iş insanı ile aşk yaşadığı haberlerine karışan sessizliğini korurken yaptığı son açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı.

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Hande Erçel bebek açıklaması ile hayranlarını heyecanlandırdı İnşallah Mavi'ye benzer

Katıldığı programda bebek açıklamasında bulunan çocuk sahibi olmak istediğini belirterek "İnşallah Mavi'ye benzer" dedi.

Hande Erçel bebek açıklaması ile hayranlarını heyecanlandırdı İnşallah Mavi'ye benzer

Ablası 'in kızı 'nin de kendisine benzediğini söyleyerek ona olan sevgisini dile getirdi. İşte 'in yeğeni Mavi ile beğeni yağan pozları...

Hande Erçel bebek açıklaması ile hayranlarını heyecanlandırdı İnşallah Mavi'ye benzer
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