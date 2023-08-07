Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın New York kaçamağı! Ünlü çiftten yeni paylaşım geldi!

Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:57

Rol aldığı projelerle büyük bir şöhrete kavuşan güzel oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçen aylarda gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptıran Erçel, şimdilerde ilişkisindeki mutluluğunu gözler önüne seriyor. Hakan Sabancı, "Bu ilişkinin sonu yok" diyenlere inat sevgilisi Hande Erçel'le fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak aşkına sahip çıktı. Aynı paylaşımı Hande Erçel de yaptı. O kare sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hande Erçel, son olarak bitmeyen tatilinin New York ayağından sevgilisi Hakan Sabancı ile yeni bir paylaşım yaptı.