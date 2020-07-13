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bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

Güzel oyuncu bikinisiyle yaktı geçti. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel verdiği kilolar sonrası değişimiyle çok beğenilmişti. Uzun süredir ile birlikte olan ve evlilik yolunda hızla ilerleyen Hande Erçel güneşin tadını çıkarırken paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Şu sıralar oldukça trend olan leopar desenli bikinisiyle poz veren Hande Erçel'e beğeni yağdı. İşte ...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 11:40
Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

Güzel oyuncu bikinisiyle yaktı geçti. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel verdiği kilolar sonrası değişimiyle çok beğenilmişti.

Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

Uzun süredir ile birlikte olan ve evlilik yolunda hızla ilerleyen güneşin tadını çıkarırken paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

Şu sıralar oldukça trend olan bikinisiyle poz veren 'e beğeni yağdı.

Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

İşte 'in bikinili paylaşımı...

Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

Son günlerde Kendall Jenner, Deren Talu ve Şevval Şahin gibi isimlerin tercih ettiği bikini modeliyle poz veren Erçel, paylaşımına 'Yaz, yaz, yaz' notunu düştü.

Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!
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Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

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