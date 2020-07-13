Hande Erçel leopar desenli bikinisiyle poz verdi! Hande Erçel'in bikinili paylaşımıyla modaya uydu!

Güzel oyuncu Hande Erçelleopar desenli bikinisiyle yaktı geçti. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel verdiği kilolar sonrası değişimiyle çok beğenilmişti. Uzun süredir Murat Dalkılıç ile birlikte olan ve evlilik yolunda hızla ilerleyen Hande Erçel güneşin tadını çıkarırken paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Şu sıralar oldukça trend olan leopar desenli bikinisiyle poz veren Hande Erçel'e beğeni yağdı. İşte Hande Erçel'in bikinili paylaşımı...
Giriş Tarihi: 13.07.2020
11:35
Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
11:40
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