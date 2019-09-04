Hande Erçel son görüntüsüyle şaşırttı! Öyle bir poz verdi ki..

Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden bir tanesi de Hande Erçel oldu. Son zamanlarda sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte sosyal medyada oldukça fazla konuşulan Hande Erçel adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Instagram sayfasında da paylaşımlar yapan Hande Erçel hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Son hali ise oldukça araştırılan Hande Erçel'in makyajsız son görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi. Hande Erçel 1993 tarihinde Balıkesir'in güzel yerlerinden biri olan Bandırma'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğu ve güzelliği ile oldukça konuşulan Hande Erçel'in makyajsız hali ve diğer ünlülerin makyajsız halleri…