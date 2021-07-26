Hande Erçel yeşil bikinisi ile baş döndürdü! Hande Erçel poz verdi sevgilisi Kerem Bürsin çekti!

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son paylaştığı bikinili pozu ile sosyal medyayı yaktı geçti. Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor. Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaştı. Kerem Bürsin'in yorum yaptığı bikinili poz kısa sürede sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Hande Erçel'in güzelliğini konuşturduğu bikinili pozu...