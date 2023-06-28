Giriş Tarihi: 28.06.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 16:05

Hande Erçel'in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in ağzı kulaklarında. Romantizmin doruklarında olan çift, son olarak birlikte Coldplay konserini izlemişti. Konserde aşka gelen ikili, ilk kez birlilkte paylaşım yapmıştı. Ünlü çiftin romantik karesi sosyal medyayı sallarken ikiliye, "Bu ilişkinin sonu evlilik" yorumları gelmişti. Son olarak Erçel'in konser şıklığının bedeli ortaya çıktı.