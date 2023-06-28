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Haberler Galeri Hande Erçel'in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti
Giriş Tarihi: 28.06.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 16:05

Hande Erçel'in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projelerin yanı sıra son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in ağzı kulaklarında. Romantizmin doruklarında olan çift, son olarak birlikte Coldplay konserini izlemişti. Konserde aşka gelen ikili, ilk kez birlilkte paylaşım yapmıştı. Ünlü çiftin romantik karesi sosyal medyayı sallarken ikiliye, "Bu ilişkinin sonu evlilik" yorumları gelmişti. Son olarak Erçel'in konser şıklığının bedeli ortaya çıktı.

Hande Erçel’in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti

Son günlerde kariyerinin adeta zirvesini yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor. İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanan sevgililer, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel’in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti

Oyuncu Hande Erçel 6 aydır birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı'yı aileye sokmuştu. Güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle arkadaşlarının bir düğününe katılmıştı.

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Hande Erçel’in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti

Düğünde çektirdiği kareleri yayınlayan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile ilk kez fotoğraf paylaşmıştı. Erçel, adeta Hakan Sabancı'ya aşkını haykırmıştı.

Hande Erçel’in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti

Gözlerinin içi gülen Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'ya aşk dolu bakışları ise olay olmuştu.

Hande Erçel’in konser şıklığının bedeli dudak uçuklattı! Sevgilisi Hakan Sabancı ile Coldplay konserinde aşka gelmişti

Erçel ile Sabancı, birlikte Coldplay konserini izledi. Kopnserde aşka gelen sevgililer sosyal medya hesaplarında ilk kez birlikte paylaşım yaptı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den ilk paylaşım! "Evlensenize siz" | Video

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