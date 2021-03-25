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Haberler Galeri Hande Erçel’in süper mini siyah elbisesiyle yaptığı paylaşıma övgüler yağdı! Güzel oyuncunun ‘Sev yaşa şükret günü’ kafa karıştırdı!

’in siyah elbisesiyle yaptığı paylaşıma övgüler yağdı! Güzel oyuncunun ‘ yaşa günü’ kafa karıştırdı!

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı süper minili siyah elbisesiyle yine trend olmayı başardı. Hande Erçel, yaptığı paylaşımına ', yaşa, günü' notundu da düşmeyi ihmal etmedi. 19, 9 milyon takipçisi olan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce ve aldı. Genç oyuncunun cesareti ise sosyal medyada çok konuşuldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 08:01 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 08:03
Hande Erçel süper mini siyah elbisesiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Güzel oyuncunun ‘Sev yaşa şükret günü’ kafa karıştırdı!

Magazin sayfalarından düşmeyen güzel oyuncu , yine yaptı yapacağını. siyah elbisesiyle sosyal medyayı . Hande Erçel, kısa sürede sosyal medyada trend olmayı başardı.

Hande Erçel süper mini siyah elbisesiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Güzel oyuncunun ‘Sev yaşa şükret günü’ kafa karıştırdı!

Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Erçel, ilgi odağı oldu.

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Hande Erçel süper mini siyah elbisesiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Güzel oyuncunun ‘Sev yaşa şükret günü’ kafa karıştırdı!

Güzel oyuncu, yaptığı paylaşımına ', yaşa, günü' notundu da düşmeyi ihmal etmedi.

Hande Erçel süper mini siyah elbisesiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Güzel oyuncunun ‘Sev yaşa şükret günü’ kafa karıştırdı!

19, 9 milyon takipçisi olan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce ve aldı.

Hande Erçel süper mini siyah elbisesiyle sosyal medyada fırtınalar estirdi! Güzel oyuncunun ‘Sev yaşa şükret günü’ kafa karıştırdı!

EVİ GÖZ KAMAŞTIRMIŞTI

Güzel oyuncu , kiracı olmaktan kurtulmuştu. Tamamı cam ağırlıklı 2 katlı lüks bir villa satın alan Hande Erçel, bunun için servet ödemişti.

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