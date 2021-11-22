Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:03Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 07:07
Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!
Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren Hande Yener yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Önceki akşam tercih ettiği dekoltelikırmızı deri tulumu ile adeta sahnede alev alan Hande Yener'e hayranlarından övgüler yağdı. 48 yaşındaki güzel şarkıcı düzgün fiziği ile dikkat çekerken performansıyla da dinlemeye gelenlere eşsiz bir gece yaşattı. İşte "Sana kırmızı çok yakışıyor" dedirten Hande Yener'in sahne tarzı...