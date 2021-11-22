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Haberler Galeri Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 07:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 07:07

Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!

Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren Hande Yener yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Önceki akşam tercih ettiği dekolteli kırmızı deri tulumu ile adeta sahnede alev alan Hande Yener'e hayranlarından övgüler yağdı. 48 yaşındaki güzel şarkıcı düzgün fiziği ile dikkat çekerken performansıyla da dinlemeye gelenlere eşsiz bir gece yaşattı. İşte "Sana kırmızı çok yakışıyor" dedirten Hande Yener'in sahne tarzı...

Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!

Sahnenin en cesurlarından Hande Yener yine yaptı yapacağını.

Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!

Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren Hande Yener yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

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Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!

Önceki akşam tercih ettiği dekolteli kırmızı deri tulumu ile adeta sahnede alev alan Hande Yener'e hayranlarından övgüler yağdı.

Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!

İşte "Sana kırmızı çok yakışıyor" dedirten Hande Yener'in sahne tarzı...

Hande Yener kırmızılar içinde sahneyi yaktı geçti! 48 yaşındaki Hande Yener kırmızı deri dekolteli tulumu ile mest etti!

48 yaşındaki güzel şarkıcı düzgün fiziği ile dikkat çekerken performansıyla da dinlemeye gelenlere eşsiz bir gece yaşattı.

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