Hayat Bilgisi’nin Kopil’iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!

Giriş Tarihi: 15.09.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 14:08

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan'dan güzel haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. Cennet Mahallesi'nde de oynayan Serhan Arslan şimdilerde YouTuber'lık yapıyor. Serhan Aslan bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi. İşte nikahtan ilk kareler…