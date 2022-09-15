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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kopil'iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!
Giriş Tarihi: 15.09.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 14:08

Hayat Bilgisi'nin Kopil'iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan'dan güzel haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. Cennet Mahallesi'nde de oynayan Serhan Arslan şimdilerde YouTuber'lık yapıyor. Serhan Aslan bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi. İşte nikahtan ilk kareler…

Hayat Bilgisi’nin Kopil’iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!

Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterini canlandıran ve sempatik rolüyle gönüllerde taht kuran Serhan Aslan modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!

Genç oyuncu Serhan Aslan bir süredir birlikte olduğu modacı Nazlı Ceren Köksal ile hayatını birleştirdi.

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Hayat Bilgisi’nin Kopil’iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!

Atina'da evlenen oyuncu, haberi sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!

'HAYATIMIZIN EN GÜRÜLTÜLÜ EVETİ'
Nazlı Ceren Köksal da nikah fotoğraflarını "Hayatımızın en gürültülü evet'i" notuyla yayınladı.

Hayat Bilgisi’nin Kopil’iydi... Serhan Arslan ile Nazlı Ceren Köksal evlendi!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti.

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