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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 14:36

Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Şimdilerde Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaşacağı 'Ömer' dizisi ile ekranlara dönemeye hazırlanan Gökçe Bahadır sosyal medyada ilgi odağı oldu. 41 yaşındaki Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekien Gökçe Bahadır son olarak Ömer dizisinin fragmanı sonrası sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Gökçe Bahadır doğal güzel mi? Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Geçtiğimiz günlerde 41 yaşına basan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yıllar içindeki değişimi ile ilgi odağı oldu. Magazin gündeminin ilgil ile takip ettiği Gökçe Bahadır her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Şimdilerde Selahattin Paşalı ile başrolünü paylaşacağı 'Ömer' dizisi ile ekranlara dönemeye hazırlanan Gökçe Bahadır merak edilen isimlerden oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı.

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekien Gökçe Bahadır son olarak Ömer dizisinin fragmanı sonrası sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Gökçe Bahadır doğal güzel mi?

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Ömer dizisi ile dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır da meğer estetik güzeliymiş!

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor.

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