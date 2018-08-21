Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak Hayko Cepkin, konseri öncesinde festival alanına paraşütle inecek. Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini bu yıl gerçekleştirecek.
Giriş Tarihi: 21.08.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 14:53
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Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
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Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek