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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek

Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak , konseri öncesinde festival alanına paraşütle inecek. Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini bu yıl gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 21.08.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 21.08.2018 14:53
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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek

Edremit'te 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali'nde konser verecek sanatçı, sahne alacağı 2 Eylül Pazar günü bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek

KENDİMİ REALİST BİR HAYALPERESTE BENZETİRİM

Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden , hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm.

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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek

Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim.

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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek

Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim.

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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek

Bu proje Türk Hava Kurumu'nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşecektir dedi.

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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek

Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan , müzisyen kimliğinin yani sıra extreme sporlara olan ilgilisi ile de biliniyor. Kaynak: DHA

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’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
Hayko Cepkin’den dünyada bir ilk! Zeytinli Rock Festivali'ndeki konserine paraşütle inecek
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