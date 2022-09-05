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Haberler Galeri Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali'ye kardeş geliyor!
Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 09:37

Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali'ye kardeş geliyor!

"Aşk-ı Memnu" ve "Adını Feriha Koydum" gibi dizilerle hafızalara kazınan, başarılı oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına alan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Bir konser çıkışnda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hazal Kaya, sonunda bombayı patlattı. Kaya, bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bebeklerinin cinsiyeti...

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali’ye kardeş geliyor!

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali’ye kardeş geliyor!

Rol aldığı dizilerin ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, evlendiği yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

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Hazal Kaya ile Ali Atay’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali’ye kardeş geliyor!

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali’ye kardeş geliyor!

Önceki gün Melike Şahin konseri çıkışı görüntülenen Hazal Kaya, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Soruları yanıtladığı sırasında bebeğinin cinsiyetini de paylaştı.

Hazal Kaya ile Ali Atay’ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! Fikret Ali’ye kardeş geliyor!

İkinci bebeğine hamile olan Kaya, kız Bebek beklediğini müjdeledi.

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