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Haberler Galeri Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!
Giriş Tarihi: 19.07.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 13:41

Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak tanınan Helin Avşar şu sıralar tatilde. Tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Helin Avşar son olarak yaptığı "Koşacağım mesafeyi hesaplıyorumdur..." paylaşımıyla gündem oldu. Helin Avşar'ın siyah bikinisiyle ve spor ayakkabılarıyla verdiği pozu sosyal medyada olay oldu. Helin Avşar'ın pozuna övgüler yağarken 'ne kadar zayıfsın' yorumları da geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen ve zayıflayan Helin Avşar'ın eski halinden eser yok. İşte Helin Avşar'ın iddialı paylaşımları ve yıllar içindeki değişimi...

Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Bir süredir sessiz sedasız bir yaşam süren Helin Avşar, tatiline son sürat devam ediyor. Bikinili pozlarını da peş peşe paylaşmayı ihmal etmeyen Helin Avşar'ın makyajsız halleri de dikkat çekiyor. 44 yaşındaki Avşar, son paylaşımında bikinisinin altına giydiği spor ayakkabıyla takipçilerini şaşırtırken, paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar, bikinili fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

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Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

BİKİNİNİN ALTINA SPOR AYAKKABI

Siyah bikinisinin altına spor ayakkabı giyen Avşar, paylaşımına "Koşacağım mesafeyi hesaplıyorumdur..." notunu düşerken makyajsız hali de gözlerden kaçmadı.

Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çeken 44 yaşındaki Avşar, peşe peşe paylaştığı pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ayrıca Avşar, son zamanda kurduğu giyim markasıyla ilgileniyor.

Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!
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