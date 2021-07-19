Helin Avşar siyah bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı! Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın aşırı zayıflığı dikkatlerden kaçmadı!

Hülya Avşar'ın kız kardeşi olarak tanınan Helin Avşar şu sıralar tatilde. Tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Helin Avşar son olarak yaptığı "Koşacağım mesafeyi hesaplıyorumdur..." paylaşımıyla gündem oldu. Helin Avşar'ın siyah bikinisiyle ve spor ayakkabılarıyla verdiği pozu sosyal medyada olay oldu. Helin Avşar'ın pozuna övgüler yağarken 'ne kadar zayıfsın' yorumları da geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen ve zayıflayan Helin Avşar'ın eski halinden eser yok. İşte Helin Avşar'ın iddialı paylaşımları ve yıllar içindeki değişimi...