Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu Akın Akınözü, hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi Özlem Akınözü'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi!