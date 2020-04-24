Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

’nin Miran’ı ve annesi ’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

ATV'nin sevilen dizisi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu , hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi 'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 06:22 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 06:32
Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin oyuncusu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

Birçok kişi bilmiyor ama dizisiyle yıldızı parlayan 'nün hayatını, annesi değiştirmiş!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

Genç oyuncu, şimdilerde dizisinde oynadığı Miran karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Fakat onun oyuncu olmak gibi hayalleri daha önce yokmuş.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

'nün kariyerindeki dönüm noktası dizisi oldu. Akın Akınözü Hercai dizisi sayesinde büyük kitleler tarafından tanındı.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

ile birlikte imaj değiştiren, saçlarını ve sakallarını uzatarak, şivesi, tavırlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen , Instagram'da hızla yükselen takipçi sayısına ulaştı.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

'nün oyuncu olmasındaki en büyük desteği ise annesi vermiş. Aslında Amerika'da matematik bölümünü bitiren oyuncu, annesinin teşvikiyle mesleğini değiştirmiş.

SON DAKİKA