Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!

Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin gönlüne taht kuran Hercai'de heyecan yine dorukta. Ünü ülke sınırlarını aşan Atv'nin rekortmen dizisi Hercai cuma akşamlarına adını altın harflerle yazdırdı. Hercai 23. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Sevilen dizi Hercai'nin 23. bölümününde Miran gerçekleri öğrenebilecek midir? Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden Hercai'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. 29 yaşındaki Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün duyanların çok şaşırdığı bir özelliği de ünlü bir oyuncunun oğlu olması. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi Özlem Akınözü'nü görenler şaşırmadan edemiyor. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Hercai'nini Miran'ı Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü ve ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri...