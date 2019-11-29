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  • Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!

'nin 'nün annesini yakından tanıyorsunuz! de ünlü bir oyuncu!

Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin gönlüne taht kuran 'de heyecan yine dorukta. Ünü ülke sınırlarını aşan 'nin rekortmen dizisi Hercai cuma akşamlarına adını altın harflerle yazdırdı. ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Sevilen dizi gerçekleri öğrenebilecek midir? Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen , Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden Hercai'nin başrol oyuncularından sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. 29 yaşındaki Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün duyanların çok şaşırdığı bir özelliği de ünlü bir oyuncunun oğlu olması. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi 'nü görenler şaşırmadan edemiyor. Hercai'nin Miran'ı birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü ve ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 07:21
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!

Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin gönlüne taht kuran 'de heyecan yine dorukta. Ünü ülke sınırlarını aşan 'nin rekortmen dizisi Hercai cuma akşamlarına adını altın harflerle yazdırdı. ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Sevilen dizi gerçekleri öğrenebilecek midir? Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen , Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden Hercai'nin başrol oyuncularından sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. 29 yaşındaki Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün duyanların çok şaşırdığı bir özelliği de ünlü bir oyuncunun oğlu olması. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi 'nü görenler şaşırmadan edemiyor. Hercai'nin Miran'ı birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü ve ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!

EMINA JAHOVIC

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!

PELİN KARAHAN

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!

HANDE ERÇEL

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini yakından tanıyorsunuz! Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de ünlü bir oyuncu!
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