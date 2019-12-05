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  • Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

'nin Yaren'i ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

'nin yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin kalbine taht kuran dizisi 'de Yaren karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu filmleri aratmayan ile herkesi şoke etti. yazarlarından 'un köşesine taşıdığı İlay Erkök'in son derece ilginç hikayesi Atv'de pazar günleri yayınlanan Dizi TV programında ortaya çıkmıştı. Hercai ile yıldızı parlayan isimlerden olan İlay Erkök'ün duyanların son derece şaşırdığı bir başarı hikayesi var. , oyunculuk okurken eğitimine 'de devam etme kararı almış. Tüm sınavları geçmesine rağmen uluslararası kredi sistemine takılınca hayal kırıklığına uğramış. Bir gece rüyasında gördüğü İngiltere ona "Kızım sen bana niye haber vermedin? Yaz bana hemen yavrucuğum" deyince sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak Kraliçe'ye bir mektup döşenmiş ve işte güzel oyuncunun başarı hikayesi de bundan sonra başlamış... İşte ile paylaştığımız başarı hikayesi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 17:00
Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

Cuma akşamlarının rekortmen dizisi yine heyecanın dorukta olduğu bir bölümle izleyiciyle buluşacak. Hercai'nin 24. bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Yarın akşam yayınlanacak Hercai'nin 24. bölümünde neler yaşanacak? Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

'nin yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin kalbine taht kuran dizisi 'de Yaren karakteri ile izlediğimiz güzel oyuncu filmleri aratmayan ile herkesi şoke etti.

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Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

yazarlarından 'un köşesine taşıdığı 'in son derece ilginç hikayesi 'de pazar günleri yayınlanan Dizi TV programında ortaya çıkmıştı.

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

ile yıldızı parlayan isimlerden olan 'ün duyanların son derece şaşırdığı bir var. , oyunculuk okurken eğitimine 'de devam etme kararı almış.

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

Tüm sınavları geçmesine rağmen uluslararası kredi sistemine takılınca hayal kırıklığına uğramış. Bir gece rüyasında gördüğü ona "Kızım sen bana niye haber vermedin? Yaz bana hemen yavrucuğum" deyince sabah uyanır uyanmaz ilk iş olarak Kraliçe'ye bir mektup döşenmiş

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

ve işte güzel oyuncunun de bundan sonra başlamış...

Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök başarı hikayesi ile yok artık dedirtti! İlay Erkök Kraliçe Elizabeth’e mektup yazmış ve...

Bir hafta sonra mektubuna olumlu yanıt gelince sevinçten havalara uçmuş. Bavulunu toplayıp yola çıkan oyuncu, Kraliçe'nin sayesinde İskoçya Kraliyet Akademisi'nde okumuş.

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