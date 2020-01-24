Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ten iddialı paylaşım! Hercai oyuncusu İlay Erkök güzelliğiyle büyülüyor...

Hercai 29. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Hercai yayınlanan son bölümünde heyecanın doruklarda olduğu yangın sahnesi ile final yapmıştı. Hercai'nin 29. bölümünde Çiftlikteki yangın geçmişin kapılarını aralıyor! En kıymetlisi elinden alınan Azize, Nasuh'un canını yakmak için hırsına yenik düşerek içinde Elif'in olduğunu bilmeden çiftliği ateşe vermiştir. Yangın haberi Aslanbeyler ve Şadoğulları'na bomba gibi düşer. Hercai 29. bölüm ile yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Özellikle dizide yıldızı parlayan genç oyuncular sosyal medyada da en çok merak edilenlerden. Bu isimlerden biri de Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök. Güzel oyuncu İlay Erkök, Dizide Miran'a aşık kıskanç ve oldukça hırslı bir karakteri canlandırıyor. Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök oyunculuğunun yanında güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 yaşındaki güzel oyuncu İlay Erkök hakkında birçok merak edilen bilgi var. Sosyal medya hesabı hayranları tarafından ilgi ile takip edilen İlay Erkök'ün paylaşımlarına da beğeni yağıyor. İlay Erkök doğal güzelliğine oldukça güveniyor ve İlay Erkök makyajsız paylaşımlarına sıklıkla yer veriyor. İşte Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...