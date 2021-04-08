Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk pozuna beğeni yağdı!

Geçtiğimiz yazın aşıklarından Cedi Osman ile Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin sosyal medyada gündem oldu. Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'a adeta aşkını haykırdı. Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım." Cedi Osman'da sevgilisi Ebru Şahin'in jestine kayıtsız kalmadı. Cedi Osman ise 'Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum' diye yanıt verdi. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman'ın beğeni toplayan aşk dolu paylaşımları...