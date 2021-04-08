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Haberler Galeri Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk pozuna beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 08.04.2021 06:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 07:45

’nin yıldızı sevgilisi ’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in pozuna yağdı!

Geçtiğimiz yazın aşıklarından ile 'nin güzel yıldızı sosyal medyada gündem oldu. Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'a adeta aşkını haykırdı. Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım." Cedi Osman'da sevgilisi Ebru Şahin'in jestine kayıtsız kalmadı. Cedi Osman ise 'Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum' diye yanıt verdi. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman'ın toplayan dolu paylaşımları...

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk pozuna beğeni yağdı!

ile 'nin güzel yıldızı sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ebru Şahin'i Hercai dizisinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'de ziyaret eden ünlü basketbolcu Cedi Osman paylaşımı ile ilgi odağı olmuştu...

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk pozuna beğeni yağdı!

'in paylaşımı ile bir kez daha gündeme gelen çift verdikleri pozu ile topladı.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk pozuna beğeni yağdı!

sevgilisi 'ın doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım."

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk pozuna beğeni yağdı!

'da sevgilisi 'in jestine kayıtsız kalmadı.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’a olan aşkını böyle haykırdı! Cedi Osman ile Ebru Şahin'in aşk pozuna beğeni yağdı!

ise 'Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum' diye yanıt verdi.

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