Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
10:17
Herkes Nebahat Çehre'nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu'nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu'nu bakın kim seslendirdi?
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor gibi isimlerin başrollerinde oynadığı Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yer almayı başaran Aşk-Memnu dizisi tekrar bölümleriyle bile hala ilgiyle izleniliyor. Aşk-ı Memnu'da Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan ikonik karakter Nebahat Çehre hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Herkes Nebahat Çehre'nin kendi sesini kullandığını sanıyordu. 80 yaşındaki Çehre'yi bakın kim seslendirmiş...İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.