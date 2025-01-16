Herkes Nebahat Çehre’nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu’nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu’nu bakın kim seslendirdi?

Tüm karakterlerin yeri ayrıydı ancak Firdevs Yöreoğlu gerçekten de ikonikti. Öyle ki replikleri bile hala akıllarda...

FİRDEVS YÖREOĞLU'NUN UNUTULMAZ REPLİKLERİ

-Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme!

-Hala inkar edecek misin, aptal? Bu kadar zayıf olduğuna inanamıyorum!

-1-2 saat uyuyayım, yüzüm dinlensin.

-Bırak, insanlar sadece mücevherlerimizi konuşsun.

-Lafın altında kalmayacağım derken dünyan başına yıkılmasın?

-Hayatını kim için feda ediyorsun, ha?

-Yaşadıklarını burada bırakabileceksen durma, git!