Herkes Nebahat Çehre’nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu’nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu’nu bakın kim seslendirdi?

4 Eylül 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu, 24 Haziran 2010'da sona ermişti. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi hem hikayesi hem de başrol oyuncuları ile resmen hit olmuştu. Dizinin her bir karakteri ikonik, her bir ismi akıllara kazınan repliklere sahip. Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül Haznedar, Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu...