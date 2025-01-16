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Haberler Galeri Herkes Nebahat Çehre'nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu'nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu'nu bakın kim seslendirdi?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 10:17

Herkes Nebahat Çehre'nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu'nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu'nu bakın kim seslendirdi?

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan Selçuk Yöntem, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor gibi isimlerin başrollerinde oynadığı Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yer almayı başaran Aşk-Memnu dizisi tekrar bölümleriyle bile hala ilgiyle izleniliyor. Aşk-ı Memnu'da Firdevs Yöreoğlu karakteriyle hafızalara kazınan ikonik karakter Nebahat Çehre hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Herkes Nebahat Çehre'nin kendi sesini kullandığını sanıyordu. 80 yaşındaki Çehre'yi bakın kim seslendirmiş...İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Herkes Nebahat Çehre’nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu’nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu’nu bakın kim seslendirdi?

4 Eylül 2008'de başlayan Aşk-ı Memnu, 24 Haziran 2010'da sona ermişti. 79. bölümüyle ekranlara veda eden dizi hem hikayesi hem de başrol oyuncuları ile resmen hit olmuştu. Dizinin her bir karakteri ikonik, her bir ismi akıllara kazınan repliklere sahip. Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil, Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Behlül Haznedar, Nebahat Çehre'nin canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu...

Herkes Nebahat Çehre’nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu’nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu’nu bakın kim seslendirdi?

Tüm karakterlerin yeri ayrıydı ancak Firdevs Yöreoğlu gerçekten de ikonikti. Öyle ki replikleri bile hala akıllarda...

FİRDEVS YÖREOĞLU'NUN UNUTULMAZ REPLİKLERİ

-Sen Bihter Ziyagil'sin aptallık etme!
-Hala inkar edecek misin, aptal? Bu kadar zayıf olduğuna inanamıyorum!
-1-2 saat uyuyayım, yüzüm dinlensin.
-Bırak, insanlar sadece mücevherlerimizi konuşsun.
-Lafın altında kalmayacağım derken dünyan başına yıkılmasın?
-Hayatını kim için feda ediyorsun, ha?
-Yaşadıklarını burada bırakabileceksen durma, git!

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Herkes Nebahat Çehre’nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu’nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu’nu bakın kim seslendirdi?

Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında da yer alan Nebahat Çehre; fit fiziği ile yıllara meydan okuyor, oyuncuya her daim "adeta gençlik iksiri içmiş gibi" yorumları yağıyor.

Herkes Nebahat Çehre’nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu’nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu’nu bakın kim seslendirdi?

"AYNI YATAĞA GİRMEM"

Her hareketiyle ve söylemiyle adından söz ettiren 80 yaşındaki usta oyuncu, geçen günlerde Çehre, "Aşk-ı Memnu" dizisiyle ilgili yıllar sonra şaşırtan bir itirafta bulunmuştu.

Herkes Nebahat Çehre’nin kendi sesi sanıyordu... Aşk-ı Memnu’nun ikonik karakteri Firdevs Yöreoğlu’nu bakın kim seslendirdi?

"BANA GENÇ BİR SEVGİLİ ROLÜ YAZILACAKTI"

Çehre, "Ben prensip olarak öpüşmüyorum, aynı yatağa girmem bu tür kurallarım var. Bu kararı alma nedenim 'Bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni o halde görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu'da bana genç bir sevgili rolü yazılacaktı, 'bırakırım işi' diye rest çektim. Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur dizinin seviyesini düşürmeyelim dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum.

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