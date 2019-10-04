Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

Eski futbolcu Tümer Metin ile oyuncu sevgilisi Gamze Topuz, Instagram hesaplarından romantik bir fotoğraflarını paylaştı. Uzun süredir beraber olan çiftten Tümer Metin, sevgilisiyle yer aldıkları bir kareyi sosyal medyada "Birini tüm hücrelerinle özlemek ile başlıyor bütün hikaye" notuyla paylaştı. Gamze Topuz da aynı kareye "Kalbim" mesajını yazdı. Tümer Metin ile Gamze Topuz'un Instagram'dan daha önce paylaştığı fotoğrafla yürekleri ağıza getirmişlerdi. Ünlü çift sosyal medyadan aşklarını paylaşmaktan çekinmiyorlar. Aşlarını, şiirlerle aşk dolu sözlerle doludizgin paylaşıyorlar. Daha önce paylaştıkları fotoğrafla hem şaşırtmış hem de birbirilerine ne kadar güvendiklerini göstermişlerdi. Gamze Topuz, sevgilisiyle yer aldığı kareyi "Güvenebildiğin kadar seversin... Teslim olduğun kadar da ait!" notuyla yayınlamıştı. İşte Gamze Topuz ile sevgilisi Tümer Metin'in aşk dolu yeni paylaşımları…