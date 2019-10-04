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  • Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

Herkes ile ’in son paylaşımını konuşuyor!

Eski futbolcu ile oyuncu sevgilisi , Instagram hesaplarından romantik bir fotoğraflarını paylaştı. Uzun süredir beraber olan çiftten Tümer Metin, sevgilisiyle yer aldıkları bir kareyi sosyal medyada "Birini tüm hücrelerinle özlemek ile başlıyor bütün hikaye" notuyla paylaştı. Gamze Topuz da aynı kareye "Kalbim" mesajını yazdı. Tümer Metin ile Gamze Topuz'un Instagram'dan daha önce paylaştığı fotoğrafla yürekleri ağıza getirmişlerdi. Ünlü çift sosyal medyadan aşklarını paylaşmaktan çekinmiyorlar. Aşlarını, şiirlerle aşk dolu sözlerle doludizgin paylaşıyorlar. Daha önce paylaştıkları fotoğrafla hem şaşırtmış hem de birbirilerine ne kadar güvendiklerini göstermişlerdi. Gamze Topuz, sevgilisiyle yer aldığı kareyi "Güvenebildiğin kadar seversin... Teslim olduğun kadar da ait!" notuyla yayınlamıştı. İşte Gamze Topuz ile sevgilisi Tümer Metin'in aşk dolu yeni paylaşımları…

Giriş Tarihi: 04.10.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 10:41
Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

Eski futbolcu ile oyuncu sevgilisi 'den romantik paylaşım. Tümer Metin-Gamze Topuz aşkı doludizgin devam ediyor. Uzun süredir beraber olan çiftten Tümer Metin, sevgilisiyle yer aldıkları bir kareyi sosyal medyada "Birini tüm hücrelerinle özlemek ile başlıyor bütün hikaye" notuyla paylaştı. Topuz da aynı kareye "Kalbim" mesajını yazdı. İşte Gamze Topuz ve sevgilisi Tümer Metin ve diğer ünlü çiftler…

Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

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Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

SERKAN KAYA VE EŞİ AYGÜL KAYA

Herkes Gamze Topuz ile Tümer Metin’in son paylaşımını konuşuyor!

SERKAN KAYA VE EŞİ AYGÜL KAYA

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