Giriş Tarihi: 06.06.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:10

Herkes minik Kerem'i merak ediyordu! Fahriye Evcen'in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 37. yaşını evinde ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Sosyal medyadan paylaştığı kareler ile hayran bırakan Fahriye Evcen'in doğum günü konsepti ve şıklığı beğeni topladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı. Fahriye Evcen'in yeni yaşına özel kutlamada oğulları Karan ve Kerem sevimlilikleriyle ilgi odağı oldu. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan ve Kerem ile aile pozları...