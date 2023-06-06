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Haberler Galeri Herkes minik Kerem'i merak ediyordu! Fahriye Evcen'in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!
Giriş Tarihi: 06.06.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:10

Herkes minik Kerem'i merak ediyordu! Fahriye Evcen'in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!

Güzel oyuncu Fahriye Evcen 37. yaşını evinde ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Sosyal medyadan paylaştığı kareler ile hayran bırakan Fahriye Evcen'in doğum günü konsepti ve şıklığı beğeni topladı. İki çocuk annesi Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline geri döndü. Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı. Fahriye Evcen'in yeni yaşına özel kutlamada oğulları Karan ve Kerem sevimlilikleriyle ilgi odağı oldu. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin oğulları Karan ve Kerem ile aile pozları...

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen’in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Fahriye Evcen 37. yaşını kutladığı doğum günü kareleriyle kendine hayran bıraktıç

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen’in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen’in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!

Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline hızla geri döndü.

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen’in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı.

Herkes minik Kerem’i merak ediyordu! Fahriye Evcen’in doğum gününde ilgi odağı Karan ile Kerem oldu!

Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" dedi.

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