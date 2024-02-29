Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise’den yeni hamle!

UMURSAMAZ HADİSE!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise'nin genç aşkıyla fena yakalandı. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, kendisinden 10 yaş küçük olduğu söylenen genç aşkını öpücüklere boğarken kimseye aldırış etmedi...