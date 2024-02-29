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Haberler Galeri Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise'den yeni hamle!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:57

Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise'den yeni hamle!

Kimseye aldırış etmeden, genç aşkıyla bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntüleri ortaya çıkan Hadise magazin kulislerine bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra ilk defa birerli görüntülenen Hadise için sonunda "aşk orucunu bozdu" yorumları yapıldı. 38 yaşındaki Hadise'nin Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği yakışıklının iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın olduğu öğrenilmişti. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekerken Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük genç aşkı jet hızıyla haberlere erişim engeli talebinde bulundu. Hadise ise henüz sessizliğini bozmadı.

Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise’den yeni hamle!

UMURSAMAZ HADİSE!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise'nin genç aşkıyla fena yakalandı. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, kendisinden 10 yaş küçük olduğu söylenen genç aşkını öpücüklere boğarken kimseye aldırış etmedi...

Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise’den yeni hamle!

10 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.

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Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise’den yeni hamle!

AŞK ORUCUNU BOZDU

Genç aşkıyla bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntüleri ortaya çıkan Hadise magazin kulislerine bomba gibi düştü.

Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise’den yeni hamle!

38 yaşındaki Hadise'nin Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği yakışıklının iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın olduğu öğrenilmişti.

Herkesin içinde aşka geldiler! 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalanan Hadise’den yeni hamle!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER!

İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi de görüntülerde yer aldı.

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi | Video

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