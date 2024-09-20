Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv’de izleyicilerle buluşuyor

İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir.