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Haberler Galeri Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv'de izleyicilerle buluşuyor
Giriş Tarihi: 20.09.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:32

Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv'de izleyicilerle buluşuyor

Rabia Soytürk (Aslım Gencer), Çağla Boz (Gece Kutlu), İsmail Ege Şaşmaz (Cihan Alptekin), Öyküsu Özyürek (İpek Alptekin), Kürşat Alnıaçık (Yavuz Alptekin), İlayda Çevik (Asude Alptekin) gibi yıldız isimlerin buluştuğu atv ekranlarının yeni dizisi Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi izleyicilerle buluşuyor.

Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv’de izleyicilerle buluşuyor

Kör Nokta 1.Bölüm Özeti:

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir.

Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv’de izleyicilerle buluşuyor

İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir.

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Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv’de izleyicilerle buluşuyor

Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir.

Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv’de izleyicilerle buluşuyor

Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.

Heyecan dorukta! Kör Nokta 21 Eylül Cumartesi atv’de izleyicilerle buluşuyor

Kör Nokta 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video

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