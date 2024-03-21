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Haberler Galeri Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!
Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 10:23

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin, zengin oyuncu kadrosuna Arzu karakteriyle Dilara Aksüyek dahil oldu.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan Dilara Aksüyek 26 Mart Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.
Dilara Aksüyek, dizide Ateş'in (Burak Çelik) eski eşini canlandırıyor. Cezayir Türk'ün ailesinin içine giren Arzu'nun (Dilara Aksüyek) gerçek yüzü zamanla ortaya çıkacak.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!

61.Bölüm:
Cezayir, Erman'ın oğlu Serkan'ı Türkiye'ye getirir. Serkan, babasının hiç bilmediği karanlık yüzüyle tanışır.

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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!

Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir.


Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!

Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 61. Bölüm Fragmanı: Biz bize yeteriz!

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!

Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır.

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