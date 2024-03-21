Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni güzeli Dilara Aksüyek!

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan Dilara Aksüyek 26 Mart Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak. 61.Bölüm: Cezayir, Serkan'ı aile içindeki özel törene dahil ederek şaşırtır. Erman, Cezayir'in kendisine yaptığı teklife Leyla'ya saldırarak cevap verir. Cezayir düşmanlarının saldırısına, hazırladığı sürpriz planla karşılık verir. Ben Bu Cihana Sığmazam 61. Bölüm Fragmanı: Biz bize yeteriz! Behçet ise bu kez farklı bir taktikle Cezayir'e saldırır ve onun en yakınındakilerden birini ele geçirmeyi başarır. Cezayir ve Erman nefeslerin tutulduğu rehine alışverişi için karşı karşıya geldiklerinde, Leyla'dan gelecek haber gerilimi doruğa çıkaracaktır.