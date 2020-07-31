Hilal Altınbilek Gurur Aydoğan ile aşk iddialarını babası ile yalanladı! Hilal Altınbilek'in babası ile paylaşımı her şeyi anlattı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek şu sıralar Gurur Aydoğan ile aşk yaşadığı haberleriyle gündemde. Bir süredir tatilde olan Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel yıldızı Hilal Altınbilek son olarak merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile denizde el ele görüntülenmişti. Hilal Altınbilek ile Gurur Aydoğan'ın bu görüntüleri sürpriz aşkın belgesi olarak gösterilmişti. Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan ikilisinden aşk ile ilgili bir açıklama beklenirken Hilal Altınbilek'ten fotoğraflı yanıt geldi. Hilal Altınbilek babası ile bir paylaşımda bulundu ve Gurur Aydoğan ile aşk iddialarına göndermede bulundu. Hilal Altınbilek'in babası ile paylaşımı her şeyi anlattı... İşte Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan oyuncu Hilal Altınbilek'in babası ile yaptığı paylaşım...
Giriş Tarihi: 31.07.2020
08:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
08:44
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