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Haberler Galeri Hilal Altınbilek-Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...
Giriş Tarihi: 01.09.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 13:10

Hilal Altınbilek-Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...

ATV'nin fenomen dizilerinden olan "Bir Zamanlar Çukurova"da başrol oynayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Altınbilek'in, özel hayatındaki gelişmeler de araştırılıyor. Uzun süre adı rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek'in, sürpriz aşkı sonunda ortaya çıktı. Bir süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, Arnavutköy'de ilk kez gazetecilere yakalandı. Objektiflerle karşılaşan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi...

Hilal Altınbilek-Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...

ATV'nin fenomen dizilerinden olan "Bir Zamanlar Çukurova"da başrol oynayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Hilal Altınbilek-Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...

Geçtiğimiz ay hayranları tarafından Bozcaada'da birlikte görüntülenen ve adları aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, önceki akşam Arnavutköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

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Hilal Altınbilek-Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...

Habertürk'ün haberine göre; Eski aşkı Adriana Lima'yı sık sık getirdiği mekana bu kez yeni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında suskunluğunu korudu.

Hilal Altınbilek-Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...

İlk kez gazetecilere yakalanan çift, kendilerini görüntüleyen muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demekle yetindi.

Hilal Altınbilek-Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...

Çift, ardından Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.

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