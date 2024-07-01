Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna’ya 2 yıla kadar hapis istemi!

YÜKSEK ALKOLDEN KONUŞMASI ANLAŞILMADI

Karakolda polislere yürüdüğü sırada bir şahısın telefonunu çaldığını ancak düşürdüğünü yine de şikâyetçi olduğunu belirti. Polis ekipleri olayın nerede olduğunu sorduğunda oyuncunun ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunu fark ederek sözlerinin anlaşılmadığını ve dilerse kendisine geldiğinde detaylı ifade vereceğini söylediler. Ancak iddiaya göre Durna, polisleri dinlemeyerek konuşmaya devam etti.