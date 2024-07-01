Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
07:48
Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna'ya 2 yıla kadar hapis istemi!
Yargı, Yalı Çapkını gibi dizilerde yer alan genç oyuncu Mustafa Durna, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yürüdüğü sırada bir hırsızın telefonunu çaldığını ancak kaçarken düşürdüğünü belirterek karakola şikâyetçi olmaya gitti. Mustafa Durna'nın aşırı alkollü olması ve söylediklerinin anlaşılamaması üzerine emniyet güçleri tarafından, kendisine geldikten sonra ifade verebileceği iletildi. Ancak bu duruma öfkelenen oyuncu Mustafa Durna ağza alınmayacak sözlerle polislere saldırdı. İşte genç oyuncu Mustafa Durna'yı davalık eden olayın detayları...