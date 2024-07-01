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Haberler Galeri Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna'ya 2 yıla kadar hapis istemi!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 07:48

Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna'ya 2 yıla kadar hapis istemi!

Yargı, Yalı Çapkını gibi dizilerde yer alan genç oyuncu Mustafa Durna, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yürüdüğü sırada bir hırsızın telefonunu çaldığını ancak kaçarken düşürdüğünü belirterek karakola şikâyetçi olmaya gitti. Mustafa Durna'nın aşırı alkollü olması ve söylediklerinin anlaşılamaması üzerine emniyet güçleri tarafından, kendisine geldikten sonra ifade verebileceği iletildi. Ancak bu duruma öfkelenen oyuncu Mustafa Durna ağza alınmayacak sözlerle polislere saldırdı. İşte genç oyuncu Mustafa Durna'yı davalık eden olayın detayları...

ATAKAN IRMAK
Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna’ya 2 yıla kadar hapis istemi!

Dizi ve film oyuncusu Mustafa Durna, geçtiğimiz günlerde Taksim'de yürüdüğü sırada bir hırsızın telefonunu çaldığını ancak kaçarken düşürdüğünü belirterek karakola şikâyetçi olmaya gitti.

Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna’ya 2 yıla kadar hapis istemi!

Olay geçtiğimiz Ağustos ayında Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Mustafa Durna, Taksim'de yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından telefonu çalındı. Hırsız kaçarken telefonu elinden düşürünce oyuncu telefonunu alarak karakola gitti.

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Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna’ya 2 yıla kadar hapis istemi!

YÜKSEK ALKOLDEN KONUŞMASI ANLAŞILMADI
Karakolda polislere yürüdüğü sırada bir şahısın telefonunu çaldığını ancak düşürdüğünü yine de şikâyetçi olduğunu belirti. Polis ekipleri olayın nerede olduğunu sorduğunda oyuncunun ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunu fark ederek sözlerinin anlaşılmadığını ve dilerse kendisine geldiğinde detaylı ifade vereceğini söylediler. Ancak iddiaya göre Durna, polisleri dinlemeyerek konuşmaya devam etti.

Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna’ya 2 yıla kadar hapis istemi!

KARAKOLDAKİ POLİSLERE KÜFÜR YAĞDIRDI
Emniyet güçlerinin kendisini dinlemek istemediğini düşünen Mustafa Durna yine iddiaya göre, 'Ben alkollü olabilirim ama ben sizi si..ceğim, ben si..mezsem savcıya yaptıracağım, a..çocukları' şeklinde ağır küfürler savurmaya başladı.

Hırsızı şikayete gitti kendi davalık oldu! Karakolu birbirine katan oyuncu Mustafa Durna’ya 2 yıla kadar hapis istemi!

Polisler alkollü oyuncuyu etkisiz hale getirerek önce hastaneye götürdü ardından şikayetçi olmak için tekrar karakola getirdi.

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