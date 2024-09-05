Giriş Tarihi: 05.09.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
08:25
Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na bakın ne dedi...
Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğününe katılanlar arasında Hülya Avşar da vardı. Adeta ünlüler akınına uğrayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nikahı sonrasında aftır parti ile devam etti. Davetliler, çiftin ricası üzerine sosyal medya paylaşımlarında bulunmazken düğün öncesi muhabirlere poz verip damat ve geline mutluluklar dilediler. Ebru Gündeş'ten Murat Boz'a, Hülya Avşar'dan Demet Akalın'a kadar birçok ünlü isimin katıldığı düğünde Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı. Mekana giderken araçta story çekmeye başlayan Hülya Avşar, gelin Ayça Çağla Altunkaya'yı övgüler yağdırırken muhabirlerin sorusu üzerine eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na takılmayı da ihmal etmedi.