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Haberler Galeri Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na bakın ne dedi...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 08:25

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na bakın ne dedi...

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli düğününe katılanlar arasında Hülya Avşar da vardı. Adeta ünlüler akınına uğrayan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın nikahı sonrasında aftır parti ile devam etti. Davetliler, çiftin ricası üzerine sosyal medya paylaşımlarında bulunmazken düğün öncesi muhabirlere poz verip damat ve geline mutluluklar dilediler. Ebru Gündeş'ten Murat Boz'a, Hülya Avşar'dan Demet Akalın'a kadar birçok ünlü isimin katıldığı düğünde Hülya Avşar bombaları ardı ardına patlattı. Mekana giderken araçta story çekmeye başlayan Hülya Avşar, gelin Ayça Çağla Altunkaya'yı övgüler yağdırırken muhabirlerin sorusu üzerine eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na takılmayı da ihmal etmedi.

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na bakın ne dedi...

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünyaevine giren Acun Ilıcalı'nın düğününde Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na olay gönderme...

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na bakın ne dedi...

Son dönemde adı genç sevgilileri ile anılan Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar'ın diline düşmekten kurtulamadı.

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Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na bakın ne dedi...

4 yıldır birlikte olan Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya, dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na bakın ne dedi...

Yılın düğününde ünlü çiftin sürat teknesiyle girişi çok konuşuldu. Düğün adeta ünlüler geçidine sahne oldu.

Hülya Avşar Acun Ilıcalı’nın düğününde bombaları patlattı! Genç sevgili yapan eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na bakın ne dedi...

DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI!

Ebru Gündeş'ten Murat Boz'a, Hülya Avşar'dan Demet Akalın'a kadar birçok ünlü isim davette ünlü çifti yalnız bırakmadı.

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