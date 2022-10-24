Giriş Tarihi: 24.10.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 14:51

Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile yeni pozlar! Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor!

Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahneye çıkarak yeni sezona giriş yapan Hülya Avşar, derin göğüs dekolteli yeşil elbisesi ile kendine hayran bırakmıştı. Sahne tarzı ile dikkat çeken Hülya Avşar sıklıkla kullandığı siyah rengin dışına çıkarak hayranlarından tam not almıştı. Hülya Avşar'ı izlemeye gelenler arasından eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu da vardı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekmişti. Son zamanlarda yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen eski çiftler Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'ndan yeni pozlar geldi. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı Kaya Çilingiroğlu ile pozları...