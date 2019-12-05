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  • Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

Son zamanların çok konuşulan isimlerinden yine sosyal medyayı salladı. 'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi. Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu. 2. sayfa programında bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 05.12.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 15:31
Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

Son zamanların çok konuşulan isimlerinden yine sosyal medyayı salladı. 'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette giydiği derin dekolteli yeşil elbisesi ile magazin gündemine damga vuran Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetildi. Sosyal medyada Melisa Şenolsun ve Hülya Avşar'ın benzerlikleri çok konuşuldu. 2. sayfa programında bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin benzerleri...

Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

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Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

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Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

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Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

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Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

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Hülya Avşar'ın gençliğine benzeyen güzel oyuncu Melisa Şenolsun sosyal medyayı salladı! İşte Melisa Şenolsun'un o halleri...

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