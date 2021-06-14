Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!
Giriş Tarihi: 14.06.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 14:52

'ın kızı pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!

ile 'nun kızları da babası gibi golfe merak sardı. Geçtiğimiz günlerde annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu ile golf oynayan Zehra Çilingiroğlu son olarak 'deki golf turnuvasında görüntülendi. Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı. Pembe minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!

ile 'nun kızları da babası gibi golfe merak sardı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!

Geçtiğimiz günlerde annesi ve babası ile golf oynayan son olarak 'deki golf turnuvasında görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!

Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!

Pembe minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan 'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken , güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor...

SON DAKİKA