Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını salladı!

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu da babası gibi golfe merak sardı. Geçtiğimiz günlerde annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu ile golf oynayan Zehra Çilingiroğlu son olarak Kemer Country'deki golf turnuvasında görüntülendi. Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı. Pembe minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor...