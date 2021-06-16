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Haberler Galeri Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtti...
Giriş Tarihi: 16.06.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 12:35

pembe minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtti...

ile 'nun kızları da babası gibi golfe merak sardı. Geçtiğimiz günlerde annesi Hülya Avşar ve babası Kaya Çilingiroğlu ile golf oynayan Zehra Çilingiroğlu son olarak 'deki golf turnuvasında görüntülendi. Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Çilingiroğlu magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı. Pembe minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan Zehra Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor...

Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

ile 'nun kızları da babası gibi golfe merak sardı.

Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Geçtiğimiz günlerde annesi ve babası ile golf oynayan son olarak 'deki golf turnuvasında görüntülendi.

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Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Güzelliği ve havalı hali ile dikkatleri üzerine çeken magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başardı.

Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Pembe minisi ile golf turnuvasını adeta sallayan 'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Zehra Çilingiroğlu pembe minisi ile golf turnuvasını adeta salladı! Güzelliğiyle Annesinin kızı dedirtti...

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken , güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtiyor...

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