Giriş Tarihi: 11.10.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 11:31

Hülya Avşar'ın muzipliği yine üstünde! Kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi ile aile yemeğinden paylaştı...

Geçtiğimiz günlerde Maslak'ta bir mekanda sahneye çıkarak yeni sezona giriş yapan Hülya Avşar, derin göğüs dekolteli yeşil elbisesi ile kendine hayran bırakmıştı. Sahne tarzı ile dikkat çeken Hülya Avşar sıklıkla kullandığı siyah rengin dışına çıkarak hayranlarından tam not aldı. Hülya Avşar'ı izlemeye gelenler arasından eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu da vardı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu son hali ile magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtmişti. Son olarak yine yemekte buluşan eski eşler ve kızlarına teyze Helin Avşar ve diğer aile fertleri de eşlik etti. İşte Hülya Avşar'dan aile yemeği paylaşımı...