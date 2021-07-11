Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti

Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir takipçisinin 'Türkiye'de mi doğum yapacaksın?' sorusuna verdiği yanıtla takipçilerinden tam not aldı. Aslışah Alkoçlar 'Evet. Türkiye gibisi yok. Biz bu topraklara sahip çıkmalı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'deki doktorlar, Türkiye'deki gibi hastaneler, hemşireler, ebeler… Servis hiçbir yerde yok, bizim sağlık sektörümüz' dedi.