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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti
Giriş Tarihi: 11.07.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 12:17

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti

Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturan ve ilk bebeğini kucağına almak için geri sayıma başlayan Aslışah Alkoçlar, sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtladı. Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir takipçisinin 'Türkiye'de mi doğum yapacaksın?' sorusuna verdiği yanıtla takipçilerinden tam not aldı. Aslışah Alkoçlar 'Evet. Türkiye gibisi yok. Biz bu topraklara sahip çıkmalı, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirmeliyiz. Ayrıca Türkiye'deki doktorlar, Türkiye'deki gibi hastaneler, hemşireler, ebeler… Servis hiçbir yerde yok, bizim sağlık sektörümüz' dedi.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti

Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti.

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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar büyüyen karnı ile sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar bebeğini kucağına almak için gün sayıyor… Aslışah gönülleri fethetti

İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda verdiği pozlarla ilgi odağı olmayı başarıyor.

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