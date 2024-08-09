Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Ibiza tatilinden paylaştı! "Bu nasıl güzellik tıpkı anneannesi"

Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
09:56
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar yaz tatilini dolu dolu yaşayanlardan. Ailesi ile ayrı eşi ve çocukları ile ayrı ayrı birden fazla yer gezen Aslışah Alkoçlar'ın son durağı Ibiza oldu. Geçtiğimiz günlerde 31. yaşına basan İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar'a anneannesi Hülya Koçyiğit'ten övgüler yağmıştı. Ibiza'dan yeni tatil pozları paylaşan Aslışah Alkoçlar yine güzelliğiyle büyüledi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın Ibiza tatilinden pozlar...