Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
14:57
Hülya Yiğitalp'ten duygulandıran paylaşım! SpaceX'te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...
Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği kazasında hayatını kaybetti. Yiğit Tokbey'in ölümü annesi Hülya Yiğitalp'i derinden sarstı. Yiğit Tokbey, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Evlat acısıyla sarsılan Hülya Yiğitalp, oğlunu doğum gününde duygusal bir mektupla andı.