Hülya Yiğitalp’ten duygulandıran paylaşım! SpaceX’te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...

"BUGÜN 32 YAŞINDAYIZ"

Oğlunun doğum gününde mezarını ziyaret etmek için Adana'ya giden Hülya Yiğitalp, "Oğluma mektuplar" başlığıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Canım yavrum Yiğit'im, bugün senin doğum günün. Sen doğduğun gün, ben de yeniden doğmuştum ve bu yeniden doğuş, kardeşlerinle de tekrarlandı. Bugün, 32 yaşındayız...