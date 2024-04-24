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Haberler Galeri Hülya Yiğitalp'ten duygulandıran paylaşım! SpaceX'te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 14:57

Hülya Yiğitalp'ten duygulandıran paylaşım! SpaceX'te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği kazasında hayatını kaybetti. Yiğit Tokbey'in ölümü annesi Hülya Yiğitalp'i derinden sarstı. Yiğit Tokbey, memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Evlat acısıyla sarsılan Hülya Yiğitalp, oğlunu doğum gününde duygusal bir mektupla andı.

Hülya Yiğitalp’ten duygulandıran paylaşım! SpaceX’te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

Hülya Yiğitalp’ten duygulandıran paylaşım! SpaceX’te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...

Hülya Yiğitalp'in uzay mühendisi olan en büyük oğlu Yiğit Tokbey, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

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Hülya Yiğitalp’ten duygulandıran paylaşım! SpaceX’te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...

SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey memleketi Adana'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Hülya Yiğitalp’ten duygulandıran paylaşım! SpaceX’te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...

Evlat acısıyla sarsılan Yiğitalp, oğlunu doğum gününde duygusal bir mektupla andı.

Hülya Yiğitalp’ten duygulandıran paylaşım! SpaceX’te çalışan mühendis oğlu Yiğit Tokbey trafik kazasında kaybetmişti...

"BUGÜN 32 YAŞINDAYIZ"

Oğlunun doğum gününde mezarını ziyaret etmek için Adana'ya giden Hülya Yiğitalp, "Oğluma mektuplar" başlığıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; "Canım yavrum Yiğit'im, bugün senin doğum günün. Sen doğduğun gün, ben de yeniden doğmuştum ve bu yeniden doğuş, kardeşlerinle de tekrarlandı. Bugün, 32 yaşındayız...

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