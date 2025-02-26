Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:24
Hüsnü Şenlendirici'nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...
Hüsnü Şenlendirici, müzisyen olan babası Ergün Şenlendirici'yi anmak için Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile AKM'de bir araya geldi. Neredeyse tüm ailesi müzisyen olan ünlü ismin akrabaları da konserde yer aldı. Ancak özellikle kızı Naz büyük dikkat çekti. İşte hem babasının hem de hayranlarının övmeye doyamadığı o performansı…