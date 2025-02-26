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Haberler Galeri Hüsnü Şenlendirici'nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:24

Hüsnü Şenlendirici'nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...

Hüsnü Şenlendirici, müzisyen olan babası Ergün Şenlendirici'yi anmak için Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile AKM'de bir araya geldi. Neredeyse tüm ailesi müzisyen olan ünlü ismin akrabaları da konserde yer aldı. Ancak özellikle kızı Naz büyük dikkat çekti. İşte hem babasının hem de hayranlarının övmeye doyamadığı o performansı…

Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...

Hüsnü Şenlendirici'nin gözlerden uzak büyüyen ancak son zamanlarda sık sık konuşulan kızı Naz Şenlendirici'de konserde sahne aldı.

Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...

Kızının sahnedeki anlarını paylaşan Hüsnü Şenlendirici o anları "Su gibi" notuyla paylaştı.

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Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...

Naz Şenlendirici "Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım" şarkısını okudu.

Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...

İşte izleyicilerden tam not alan Naz Şenlendirici'nin o performansı…

Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı | Video

Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüyen kızı Naz Türk sanat müziği okudu! Babası övmelere doyamadı: Su gibi...

Türk müziğinin usta isimlerinden Hüsnü Şenlendirici'nin kızı, yeteneğiyle son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor.

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