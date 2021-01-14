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Haberler Galeri İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali ilgi odağı oldu...

'ın sevimli yıldızıydı! 'in kızı 'ın son hali ilgi odağı oldu...

, , , , , gibi filmlerde rol alan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle 'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı. Futbolun ünlü isimlerinden ve Türk sinemasının efsanelerinden 'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı. Evlenip çocuk sahibi olan 'ın kızları ile da son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. İşte ...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 14:04 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 14:10
İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali ilgi odağı oldu...

, , , , , gibi filmlerde rol alan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor.

İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali ilgi odağı oldu...

Özellikle 'la başrolü paylaştığı 'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan , dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.

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İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali ilgi odağı oldu...

Futbolun ünlü isimlerinden ve Türk sinemasının efsanelerinden 'in kızı olan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı.

İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali ilgi odağı oldu...

Evlenip çocuk sahibi olan 'ın kızları ile da son dönemin adından söz ettiren isimlerinden.

İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın son hali ilgi odağı oldu...

İşte 'in kızı 'ın son hali...

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