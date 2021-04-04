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Haberler Galeri İbo Show'da detone olan Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü! Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 11:34

'da olan sosyal medyanın diline düştü! da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...

'un bu haftaki konuklarından biri de idi. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılıkta da oldukça iddialı. Son olarak İbo Show'a konuk olan ile göz doldururken sesi ile de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Siyah tulumu içine giydiği mayosu ile düzgün fiziğini sergileyen Defne Samyeli olunca sosyal medyanın diline düştü. İşte 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin ...

İbo Show'da detone olan Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü! Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...

'un bu haftaki konuklarından biri de idi. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılıkta da oldukça iddialı.

İbo Show'da detone olan Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü! Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...

Son olarak 'a konuk olan ile göz doldururken sesi ile de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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İbo Show'da detone olan Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü! Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...

Siyah tulumu içine giydiği mayosu ile düzgün fiziğini sergileyen olunca sosyal medyanın diline düştü. İşte 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin şıklığı...

İbo Show'da detone olan Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü! Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...

Twitter üzerinden Samyeli'nin hem kıyafetini hem de sesini eleştiren kullanıcılar, ünlü isme ağır yorumlarda bulundu. Kıyafeti bazı takipçilerine abartılı gelirken bazı takipçileri ise çok yakıştığını ifade etti.

İbo Show'da detone olan Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü! Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...

Sesiyle ilgili ise sert yorumlar yapıldı. İşte 'ye gelen bazı yorumlar:

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