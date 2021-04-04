İbo Show'da detone olan Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü! Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı...

İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Defne Samyeli idi. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılıkta da oldukça iddialı. Son olarak İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli siyah transparan tulumu ile göz doldururken sesi ile de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Siyah tulumu içine giydiği mayosu ile düzgün fiziğini sergileyen Defne Samyeli detone olunca sosyal medyanın diline düştü. İşte 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin İbo Show şıklığı...