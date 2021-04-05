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Haberler Galeri Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı... İbo Show'da detone olan Defne Samyeli alay konusu oldu!
Giriş Tarihi: 04.04.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 07:43

da 'yi kurtaramadı... 'da olan Defne Samyeli alay konusu oldu!

'un bu haftaki konuklarından biri de idi. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılıkta da oldukça iddialı. Son olarak İbo Show'a konuk olan ile göz doldururken sesi ile de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Siyah tulumu içine giydiği mayosu ile düzgün fiziğini sergileyen Defne Samyeli olunca sosyal medyanın diline düştü. İşte 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin ...

Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı... İbo Show'da detone olan Defne Samyeli alay konusu oldu!

'un bu haftaki konuklarından biri de idi. Eski haber spikeri olan aynı zamanda tescilli güzel Defne Samyeli şu sıralar oyunculuk ve şarkıcılıkta da oldukça iddialı.

Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı... İbo Show'da detone olan Defne Samyeli alay konusu oldu!

Son olarak 'a konuk olan ile göz doldururken sesi ile de sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

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Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı... İbo Show'da detone olan Defne Samyeli alay konusu oldu!

Siyah tulumu içine giydiği mayosu ile düzgün fiziğini sergileyen olunca sosyal medyanın diline düştü. İşte 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin şıklığı...

Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı... İbo Show'da detone olan Defne Samyeli alay konusu oldu!

Twitter üzerinden Samyeli'nin hem kıyafetini hem de sesini eleştiren kullanıcılar, ünlü isme ağır yorumlarda bulundu. Kıyafeti bazı takipçilerine abartılı gelirken bazı takipçileri ise çok yakıştığını ifade etti.

Siyah transparan tulumu da Defne Samyeli'yi kurtaramadı... İbo Show'da detone olan Defne Samyeli alay konusu oldu!

Sesiyle ilgili ise sert yorumlar yapıldı. İşte 'ye gelen bazı yorumlar:

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