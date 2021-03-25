İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın Onda babalık duygusu yok sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?

Baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak ""Ev zıbına boğulmuş durumda. Çocuk acaba modacı mı olacak? Benden daha fazla eşyası var daha doğmadan. Sürekli eşyalarına bakıp duygulanıyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.