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Haberler Galeri İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın "Onda babalık duygusu yok" sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?

'tan arkadaşı 'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın "Onda babalık duygusu yok" sözlerine ne diyecek?

ile eşi 'ın oğulları 1.5 ay sonra dünyaya gelecek. Kontrol için geldikleri hastane çıkışı gazetecilerle sohbet eden İbrahim Büyükak yakın arkadaşları ve 'a takılmadan edemedi. Muhabirlerin "Eser Yenenler babalık tavsiyesi verdi mi?" sorusu üzerine İbrahim Büyükak "Hayatta Eser'i dinlemem. 'Kanka çocuk yap' deseydi yapmazdım mesela." derken, güzel oyuncu ile yeni bir aşka yelken açan dostu Oğuzhan Koç'a da göndermede bulundu. İbrahim Büyükak "Onda babalık duygusu yok. Alamadım ondan o elektriği" sözleriyle kankası Oğuzhan Koç'a espriyle takıldı...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 09:36
İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın Onda babalık duygusu yok sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?

ile eşi 'ın oğulları 1.5 ay sonra dünyaya gelecek.

İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın Onda babalık duygusu yok sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?

Kontrol için geldikleri hastane çıkışı gazetecilerle sohbet eden yakın arkadaşları ve 'a takılmadan edemedi.

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İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın Onda babalık duygusu yok sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?

Baba olmak için gün sayan ""Ev zıbına boğulmuş durumda. Çocuk acaba modacı mı olacak? Benden daha fazla eşyası var daha doğmadan. Sürekli eşyalarına bakıp duygulanıyoruz" sözleriyle heyecanını dile getirdi.

İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın Onda babalık duygusu yok sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?

Muhabirlerin " babalık tavsiyesi verdi mi?" sorusu üzerine esprileri ardı ardına patlattı.

İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın Onda babalık duygusu yok sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?
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