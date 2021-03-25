İbrahim Büyükak'tan arkadaşı Oğuzhan Koç'a olay gönderme! İbrahim Büyükak'ın Onda babalık duygusu yok sözlerine Demet Özdemir ne diyecek?

İbrahim Büyükak ile eşi Nurdan Büyükak'ın oğulları 1.5 ay sonra dünyaya gelecek. Kontrol için geldikleri hastane çıkışı gazetecilerle sohbet eden İbrahim Büyükak yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'a takılmadan edemedi. Muhabirlerin "Eser Yenenler babalık tavsiyesi verdi mi?" sorusu üzerine İbrahim Büyükak "Hayatta Eser'i dinlemem. 'Kanka çocuk yap' deseydi yapmazdım mesela." derken, güzel oyuncu Demet Özdemir ile yeni bir aşka yelken açan dostu Oğuzhan Koç'a da göndermede bulundu. İbrahim Büyükak "Onda babalık duygusu yok. Alamadım ondan o elektriği" sözleriyle kankası Oğuzhan Koç'a espriyle takıldı...
Giriş Tarihi: 25.03.2021
09:35
Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
09:36
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ