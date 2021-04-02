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Haberler Galeri İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler açıklaması "Eser kendi 3 Adam kadrosunu kurdu"
Giriş Tarihi: 02.04.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 11:34

'tan açıklaması "Eser kendi kadrosunu kurdu"

'' ile tanınan ile , 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar dünyaya gelecek bebekleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan İbrahim Büyükak ile 1. buçuk ay sonra oğullarını kucaklarına alacak. İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler'deki erkek kuaföründen çıkarken görüntülendi. muhabirlerin, "Baba tıraşı mı oldunuz?" diyerek karşıladığı Büyükak, "Öyle bir tıraş mı var?" karşılığını vererek kahkaha attı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan yakın arkadaşı ve oğulları hakkında konuşan Büyükak "Bir Eser zordu şimdi üç oldu. Eşine sabırlar diliyorum." dedi.

İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler açıklaması Eser kendi 3 adam kadrosunu kurdu

'' ile tanınan ile , 2018 yılında nikah masasına oturmuştu.

İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler açıklaması Eser kendi 3 adam kadrosunu kurdu

Şu sıralar dünyaya gelecek bebekleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan ile 1. buçuk ay sonra oğullarını kucaklarına alacak.

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İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler açıklaması Eser kendi 3 adam kadrosunu kurdu

, önceki gün Etiler'deki erkek kuaföründen çıkarken görüntülendi. muhabirlerin, "Baba tıraşı mı oldunuz?" diyerek karşıladığı Büyükak, "Öyle bir tıraş mı var? Baba tıraşını ilk defa duyuyorum" karşılığını vererek kahkaha attı.

İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler açıklaması Eser kendi 3 adam kadrosunu kurdu

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan yakın arkadaşı ve oğulları hakkında konuşan Büyükak "Bire bir babası. Eser'in sarısı. Bir Eser zordu şimdi üç oldu.

İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler açıklaması Eser kendi 3 adam kadrosunu kurdu

Eşine sabırlar diliyorum. Türkiye kaldırmaz. O kendi '' kadrosunu kurdu" şeklinde konuştu.." dedi.

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