İbrahim Büyükak'tan Eser Yenenler açıklaması Eser kendi 3 adam kadrosunu kurdu

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile tanınan İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Şu sıralar dünyaya gelecek bebekleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olan İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak 1. buçuk ay sonra oğullarını kucaklarına alacak. İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler'deki erkek kuaföründen çıkarken görüntülendi. muhabirlerin, "Baba tıraşı mı oldunuz?" diyerek karşıladığı Büyükak, "Öyle bir tıraş mı var?" karşılığını vererek kahkaha attı. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan yakın arkadaşı Eser Yenenler ve oğulları hakkında konuşan Büyükak "Bir Eser zordu şimdi üç oldu. Eşine sabırlar diliyorum." dedi.