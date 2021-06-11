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Haberler Galeri İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! "Baba olmak çok keyifli bir duygu..."
Giriş Tarihi: 11.06.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 10:53

gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! "Baba olmak çok keyifli bir duygu..."

Son olarak "" dizisinde '' karakterine hayat veren ünlü oyuncu , önceki gün eşi ile birlikte Sarıyer'deki bir mekanda arkadaşlarının bebek cinsiyet partisine katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden İbrahim Çelikkol, "Baba olmak çok keyifli bir duygu, her şey huzurlu" dedi. İşte İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'un dikkat çeken açıklamaları...

İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! Baba olmak çok keyifli bir duygu...

Oyuncu ve eşi , önceki gün Sarıyer'deki bir mekanda arkadaşlarının bebek cinsiyet partisine katıldı. Yaklaşık 1 saat mekanda kalan ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! Baba olmak çok keyifli bir duygu...

"DOĞA İÇİNDE MUTLUYUZ"

Habertürk'ün haberine göre; uzun süredir dışarıya çıkmayan ve doğa ile iç içe yaşayan Çelikkol, "Biz eşim ve oğlum ile doğa içinde mutluyuz. Pandemide pek bir şey yapmadık" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! Baba olmak çok keyifli bir duygu...

"BABA OLMAK ÇOK KEYİFLİ BİR DUYGU"

Ali adını verdikleri iki yaşındaki çocuklarının iyi olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Maşallah Ali büyüyor. Doğanın içinde sağlığı sıhhati yerinde. Baba olmak çok keyifli bir duygu, her şey huzurlu" dedi.

İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! Baba olmak çok keyifli bir duygu...

Birce Akalay ile aynı dizide olacak olan , konuyla ilgili, "Birce çok yakın dostum. Tekrar yeniden bir arada olacak olmak gurur verici" şeklinde konuştu.

İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! Baba olmak çok keyifli bir duygu...

"KIYMETLİMİN GÖZÜNDEN"

Öte yandan geçtiğimiz senelerde 2017 yılında nikah masasına oturan ile eşi 'un evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.

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