Giriş Tarihi: 11.06.2021 10:25Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 10:53
İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! "Baba olmak çok keyifli bir duygu..."
Son olarak "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde 'Mehdi' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün eşi Mihre Çelikkol ile birlikte Sarıyer'deki bir mekanda arkadaşlarının bebek cinsiyet partisine katıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden İbrahim Çelikkol, "Baba olmak çok keyifli bir duygu, her şey huzurlu" dedi. İşte İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol'un dikkat çeken açıklamaları...