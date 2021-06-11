İbrahim Çelikkol gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali hakkında konuştu! Baba olmak çok keyifli bir duygu...

"DOĞA İÇİNDE MUTLUYUZ"

Habertürk'ün haberine göre; uzun süredir dışarıya çıkmayan ve doğa ile iç içe yaşayan Çelikkol, "Biz eşim ve oğlum ile doğa içinde mutluyuz. Pandemide pek bir şey yapmadık" ifadelerini kullandı.